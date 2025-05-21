استعدادات محافظة الفيوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وتكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والمتنزهات الترفيهية والأسواق ومحال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية والأمنية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان راحة المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ،

أعمال النظافة وصيانة الطرق

وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال النظافة وصيانة وتمهيد الطرق، خاصة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول، لضمان سلامة وصحة المواطنين، والتنسيق مع مسئولي شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات بالطرق والميادين العامة لتسيير الحركة المرورية، مؤكدًا على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها، والتنسيق مع رجال الأمن لتطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، مشددًا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، كما وجه المحافظ، برفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية.

حملات على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة، والتصدي لها بشكل فوري بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الرى وحرم المجاري المائية، وكذا منع التعديات على خطوط مياه الشرب، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء للتعامل الفوري معها، وإعداد بيان تفصيلي بكافة المتغيرات على الأراضي يوم وقفة العيد، وبيان آخر مع انتهاء أيام الإجازة، وإفادته شخصيًا بالبيانين لرصد الموقف الفعلى للمتغيرات خلال تلك الفترة.

حملات علي مواقف لاجرة

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات على المواقف بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي إدارة مشروع المواقف والنقل الجماعي والمرور، وتكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة، وحظر الوقوف العشوائي للسيارات بالشوارع، لتحقيق أقصى انضباط وسيولة مرورية بكافة الطرق والميادين، ومنع زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطرق الرئيسية ذات الكثافات المرورية العالية، مؤكدًا على مسئولي المرور بوضع الرؤية والإجراءات اللازمة لتنفيذ مجموعة من المحاور المرورية الحيوية بالطرق والشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الفيوم، لفك الاختناقات وتكدس السيارات وتيسير حركة المواطنين، خاصة بميدان المسلة، ومحور دار الرماد الجديد، وتنظيم حركة السير بشارعي دار الرماد ورفعت عزمي، على أن يكون أحدهما ذهابًا والآخر إيابًا.

خطة مياه الشرب

كما راجع محافظ الفيوم، مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، موجهًا بتوفير سيارات مياه نقية تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، كما وجه بزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار وتأمين وصوله للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها، موجهًا بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى شكاوى المواطنين، وكذا أرقام 0842168041و0842168042و0842168043، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

استعدادات الطب البيطري

وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وإخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، مشددًا بعدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهًا بالتنسيق بين مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجالس المدن لتوزيع اللحوم التى تم توفيرها من قبل مديرية الأوقاف والمؤسسات والجمعيات الأهلية للمستحقين، كما وجه مسئولي البيئة بوضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور الميداني على الشوادر ومنافذ بيع اللحوم العامة والخاصة، للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة.

كما أكد المحافظ، بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال أجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، كما وجه رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي، مناشدًا جميع أهالي المحافظة، ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عدد 14 مجزرًا حكوميًا لفتحها أمام جموع المواطنين والجمعيات الأهلية لذبح أضاحيهم مع إعفائهم من الرسوم خلال أيام العيد.

استعدادات مديرية الصحة

وفي قطاع الصحة، أكد محافظ الفيوم، زيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، مشددًا على المرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة بتلك المواقع، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.

وفي السياق نفسه، راجع محافظ الفيوم، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية والحدائق العامة، وبجوار المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم توفير سيارات دفع رباعي بمنطقة الريان نظرًا لطبيعتها، كما تم التنسيق بين مسئولي المرفق ومستشفيات الإحالة لسرعة نقل أية حالات طارئة، كما راجع المحافظ مع مسئولي التموين والغرفة التجارية، خطة توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، مشيرًا إلى أنه تم توفير منافذ لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية.

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