الأنصاري يكرم أعضاء الاتحادات الرياضية من أبناء الفيوم

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية من أبناء محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وأسامة عيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد رجب، رئيس منطقة الفيوم لرفع الأثقال.

تشكيل مجلس رياضي بالمحافظة

وقال محافظ الفيوم: إنه سيتم دراسة مقترح تشكيل مجلس رياضي بالمحافظة، بهدف اتخاذ خطوات إيجابية تسهم في استيعاب أكبر عدد من أبناء المحافظة بمختلف الأنشطة الرياضية، موجهًا وكيل مديرية الشباب والرياضة، بدراسة مقترح تدبير أحد الأماكن كمقر للاتحادات الرياضية بالمحافظة.

المكرمون من أعضاء الاتحادات الرياضية

منح محافظ الفيوم شهادات التقدير لكلٍ من؛ المستشار محمد مصطفى النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية، رئيس اتحاد التايكوندو المصري، نائب رئيسي الاتحادين الأفريقي والعربي، والدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والعميد هاني حسين، رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، وجوده أبو النور، نائب رئيس الاتحاد المصري للدارتس، وخليفة السيد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، والمهندس محمود خيري، نائب رئيس الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، وفتحي مناع، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ومجدي عبد البديع، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور أحمد جابر، نائب رئيس الاتحاد المصري للدراجات.

وأعرب محافظ الفيوم، عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم، والتعاون مع كافة الاتحادات في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية على أرض محافظة الفيوم، بما لذلك من أثر فعال في تفعيل دور الرياضة ونشرها بمختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن تنشيط حركة السياحة.

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