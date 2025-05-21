تحرير 82 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة التموينية

وأسفرت الحملة عن تحرير 82 مخالفة تموينية مختلفة، منها 21 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، و61 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

كما تمكنت الحملة من التحفظ علي 1500 عبوة (دهانات، مركزات ألوان) منتهية الصلاحية، و10 شكائر سماد يوريا 46% نيتروجين زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، و5 شكائر دقيق مخابز قبل بيعهم في السوق السوداء، و96 عبوة بويات منتهية الصلاحية بداخل محل لبيع البويات.

تكثيف الحملات على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية بالمديرية، بتكثيف الرقابة على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على متابعة محال الجزارة وأسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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