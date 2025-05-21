الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

زراعة الفيوم: مزارع الدواجن في المحافظة آمنة تماما

مزارع الدواجن
مزارع الدواجن

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن  الإدارة العامة للإنتاج الحيواني وقسم الدواجن  شكلا لجنة لمسح دواجن المزارع، في مراكز" سنورس -أبشواى – طامية"، لرصد حالات النفوق بمزارع الدواجن، و لم يتم تسجيل أى نفوق غير طبيعي وحالة الطيور جيدة، ولا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بوجود حالات نفوق نرصية بمزارع الدواجن في محافظات مصر.

حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر

 يذكر أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ  1.55 مليار طائر سنويا، ما يغطي 98 في المئة من احتياجات السوق المحلي وتضم مصر عددا كبيرا من المزارع التي تتفاوت في أحجامها، وقد تشهد بعضا حالات نفوق نتيجة التقلبات الجوية، وهو أمر مماثل للعام الماضي،ووزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص عينات المزارع التي تواجه مشكلات.

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وقد سبق وأعلن وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، في تصريحات اعلامية إن الحديث عن وباء قاتل للدواجن في مصر عار تماما عن الصحة، موضحا أن نسبة النفوق الموسمية نتيجة التغيرات المناخية في مثل هذا التوقيت من العام لا تتجاوز 3 في المئة إلى 6 في المئة كحد أقصى، وهي نسب متعارف عليها دوليا. 

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