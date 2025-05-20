محافظ الفيوم يتفقد مصنع كبريتات البوتاسيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، يشغل مصنع السماد مساحة 6 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا من كبريتات البوتاسيوم الذي يستخدم كسماد زراعي، بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

كورنيش بحيرة قارون

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون، التي نفذتها الشركة المصرية للأملاح والمعادن، في إطار المساهمة المجتمعية للشركة، فقد تم تطوير جزء من كورنيش البحيرة بمنطقة شكشوك على مساحة 350 مترًا، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة الإنارة، وعمل أرضية خرسانية مطبوعة، وتطوير السور، وعمل 9 برجولات حديدية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم التنسيق مع أصحاب المطاعم الواقعة بمنطقة شكشوك، لدراسة إقامة ممشى سياحي على ساحل البحيرة، لخدمة المترددين على المنطقة.

والتقى محافظ الفيوم، خلال الجولة، عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، وأكد على أنه سيتم توجيه الجهات ذات الصلة، لإيجاد حلول عاجلة لها.

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