محافظ الفيوم يوجه التضامن بتجهيز العرائس المقبلات علي الزواج من غير القادربن

وجه الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، وتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، الذي عقده اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التونى نائب المحافظ.

تجهيز العرائيس غير القادرات

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، ودراسة شكوى عدد من الحالات من توقف صرف معاشات تكافل وكرامة الخاصة بهم، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، وتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

إزالة المباني المخالفة

كما وجه محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد، بتشكيل لجنة من مسئولي شركات المرافق، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لمعاينة بناء مخالف صادر له قرار إزالة بشارع أحمد شوقى بمدينة الفيوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، ولجنة أخرى من مديرية الرى، ومجلس مدينة الفيوم، والمتابعة الميدانية، لفحص شكوى أحد المواطنين الذى يتضرر من أعمال حفر بحر الزاوية بالصيفية الجديدة، والعمل على مراجعة وفحص تراخيص البناء بأرض قرطبة بمدينة طامية، من قبل مسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة، للتحقق من كافة الإجراءات واتخاذ مايلزم نحو ذلك.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية، وكلف مسئولى مجلس مدينة الفيوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص عدد من الأكشاك للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك دراسة حالة عدد من الأسر الأولى بالرعاية لتوفير شقق سكنية لهم، كما كلف رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب.

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