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محافظات

محافظ الفيوم: توريد 189 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم توريد 189 ألف طن، و175 كيلو من القمح المحلي، إلى الصوامع والشون بالمحافظة حتى الآن، بنسبة 77% من المستهدف، ويتم توريدها الي 14 موقعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المزارعين والموردين، منها 3 صوامع هي، صوامع طامية، وصوامع قصر الباسل، وصوامع الفيوم، و4 هناجر، هي هنجر دمو، وهنجر دانيال، وهنجر تطون، وهنجر طامية، و7 شون ومركز تجميع، وهى شون سيلا، ومطرطارس، وقلمشاه، والشواشنة، والعزب، وأبشواي، ومركز تجميع جرفس.

 

حث المزارعين على التوريد

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة استيفاء الإجراءات الخاصة بالتوريد، وحثّ المزارعين على تسليم محاصيلهم لصوامع وشون وهناجر المحافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أنّ كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

 

منع تداول القمح إلا بتصريح

وشدد محافظ الفيوم، على عدم تخزين أي كمية من القمح سواء لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، مشيرًا إلى أنّ القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، لافتًا أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية اتخذت خطوات جادة لدعم مزارعي القمح.

 

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فيما قال المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح المحلي لموسم 2025 بالفيوم، وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة، بلغت 181 ألف و518 فدانًا، منها للائتمان الزراعي 158 ألف و644 فدانًا، وأن السلالات التى زرعت هذا العام بالفيوم، طبقًا للسياسة الصنفية لوزارة الزراعة تبعًا لطبيعة تربة الأراضي الزراعية هي، بني سويف (5) و(7)، ومصر (1) و(3) و(4)، وسخا (95)، وسدس (14) و(15) وجيزة (171).

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