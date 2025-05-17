مديرة تمريض الشرقية تتفقد مستشفى فاقوس المركزي

استقبل الدكتور محمد عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى، الدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتم خلال الزيارة تفقد سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين وعناية الأطفال والعناية المركزة.

وتم التأكد من تطبيق خطة الرعاية التمريضية وتفعيل التسليم والتسلم وحصول المرضى على كافة أوجه الرعاية الصحية، وتم فحص الملفات الطبية للمرضى للتأكد من استيفاء التسجيل طبقا لمعايير الجودة.

وفى نهاية الزيارة تم التأكيد على ضرورة تكثيف التدريب على رأس العمل لهيئة التمريض على سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك لإعداد كوادر طبية متميزة تستطيع أن تواجه مشكلات المرضى التى يتعرضون لها.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.

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