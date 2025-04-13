نائب مدير المستشفيات بالشرقية يتفقد مستشفى فاقوس المركزي

استقبل الدكتور محمد عرفات، مدير مستشفى فاقوس المركزي بالشرقية، اليوم، الدكتور أحمد طلعت نائب مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة، جاءت هذه الزيارة للتأكد من انتظام سير العمل وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفه لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة بالمحافظة وتنفيذا لتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

بدأ طلعت جولته بالمستشفى بالمرور على قسم الاستقبال للتأكد من التزام الفريق الطبي بأماكن العمل والتدريب الجيد لهيئة التمريض على جهاز الصدمات الكهربائية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء تفقده صيدليه الطوارئ والتى تعمل على مدار الساعة.

تبعها مروره على وحدة العنايه المركزه للتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية ومناقشة الطبيب المختص عن الحالات المرضية تم مناظرة الملفات الطبيه للمرضى للتأكد من عمل كافة العروض وحصول على كافة أوجه الرعاية والتسجيل طبقا لمعايير الجودة.

وناقش طلعت اثناء زيارته ضرورة تطبيق معايير الجودة والسياسات الخاصة بسياسة مكافحة العدوى كما تم المرور على غرفة العمليات بهدف المتابعة لأعمال رفع الكفاءة الاجهزة المستخدمة بها.

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