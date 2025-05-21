مستحضرات عناية بالبشرة، يمكنك صنعها في البيت وبأقل التكاليف

مستحضرات عناية بالبشرة، يمكنك صنعها في البيت، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو العودة إلى الطبيعة والاعتماد على مكونات طبيعية في مجالات الصحة والجمال، أصبحت مستحضرات العناية بالبشرة المصنوعة منزليًا من أكثر الخيارات رواجًا بين النساء.





هذا التحول لا يأتي فقط في إطار التوفير المادي، بل لأنه يُقلل من التعرض للمواد الكيميائية القاسية التي تدخل في صناعة كثير من المنتجات التجارية، والتي قد تسبب تحسسًا أو أضرارًا تراكمية للبشرة.



وتصنيع مستحضرات العناية بالبشرة في البيت لا يتطلب معدات معقدة أو مكونات نادرة، بل يمكن تحضيرها بسهولة من مواد موجودة في أغلب المطابخ مثل: العسل، الزبادي، الشوفان، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الألوفيرا، والليمون.



أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن صناعة مستحضرات العناية بالبشرة في المنزل لا تقتصر على كونها عادة اقتصادية أو صحية، بل هي أفضل وسيلة للحفاظ على شباب البشرة، وحمايتها من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، لأطول فترة ممكنة.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم مستحضرات العناية بالبشرة، التي يمكن تحضيرها منزليًا، مع توضيح فوائدها وطريقة استخدامها.

مستحضرات للبشرة من الطبيعة

أولًا: غسول الوجه الطبيعي



1. غسول العسل وزيت جوز الهند

يُعتبر هذا الغسول خيارًا مثاليًا للبشرة الجافة والحساسة، إذ يعمل العسل كمضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي، بينما يساهم زيت جوز الهند في تنظيف المسام بعمق.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم يُوضع الخليط على الوجه ويُدلّك بلطف لمدة دقيقة، ويُشطف بعدها بالماء الفاتر.

النتيجة: بشرة نظيفة، ناعمة، وخالية من الجفاف.

ثانيًا: مقشر البشرة (سكراب)



2. مقشر الشوفان والعسل

يعمل الشوفان كمقشر لطيف يزيل خلايا الجلد الميتة دون إحداث خدوش في البشرة، بينما يُعيد العسل التوازن والترطيب.

المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير:

تُمزج المكونات حتى تتشكل عجينة ناعمة، تُوضع على البشرة وتُدلّك بحركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم تُغسل بالماء الدافئ.

الاستعمال: مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

ثالثًا: ماسكات للترطيب والتفتيح



3. ماسك الزبادي والكركم

يُستخدم لتفتيح لون البشرة وتوحيدها، خاصةً مع الاستخدام المنتظم، حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك المقشر، والكركم مضاد قوي للالتهابات.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

رشة صغيرة من الكركم.

طريقة الاستخدام:

يوضع القناع على الوجه ويُترك لمدة 10-15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

التحذير: يُنصح باستخدام كمية قليلة جدًا من الكركم لتفادي اصفرار البشرة.

4. ماسك الألوفيرا وماء الورد

هذا القناع مثالي للبشرة المجهدة أو التي تعاني من الالتهابات والاحمرار، فجل الألوفيرا يحتوي على خصائص مهدئة ومجددّة للخلايا.

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا (الطازج إن أمكن).

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

تُخلط المكونات وتُوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل الوجه جيدًا.

رابعًا: تونر طبيعي

5. تونر خل التفاح وماء الورد

يعمل على تقليص المسام وتنظيم إفراز الزيوت، خاصة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

المكونات:

ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الماء المفلتر.

الطريقة:

توضع المكونات في زجاجة رذاذ صغيرة ويُرج جيدًا قبل كل استخدام. يُستخدم التونر بعد غسل الوجه.

خامسًا: كريم ترطيب ليلي



6. كريم زبدة الشيا وزيت اللوز

مثالي للبشرة الجافة أو التي تحتاج إلى ترطيب عميق أثناء النوم.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير:

تُذاب زبدة الشيا على نار هادئة أو في حمام مائي، ويُضاف إليها زيت اللوز وفيتامين E، ثم يُترك المزيج ليبرد ويُخفق حتى يصبح كريمًا ناعمًا. يُستخدم يوميًا قبل النوم.

فوائد تحضير مستحضرات العناية بالبشرة في المنزل:



مستحضرات عناية بالبشرة

التحكم في المكونات: يمكنك اختيار مكونات طبيعية خالية من العطور الاصطناعية أو المواد الحافظة.

توفير مادي: تحضير المستحضرات منزليًا أقل تكلفة بكثير من شراء المنتجات الجاهزة.

تجنب التحسس: المواد الطبيعية غالبًا ما تكون آمنة للبشرة الحساسة، خاصة إذا تم اختبارها على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.

الاستدامة: تقليل استخدام العبوات البلاستيكية من خلال تخزين المستحضرات في عبوات زجاجية يعزز من الحفاظ على البيئة.

نصائح عامة للتعامل مع ما صنعتي:

احرصي دائمًا على اختبار أي منتج على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل.

استخدمي مكونات طازجة ونظيفة.

خزني المنتجات في عبوات محكمة الإغلاق وفي أماكن باردة وجافة.

لا تفرطي في استخدام المقشرات أو المواد الحمضية لتجنب تهيج الجلد.



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