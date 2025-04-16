القوات الروسية تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 26 طائرة أوكرانية دون طيار.

وكتب الوزارة في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 26 طائرة دون طيار”.

وأضاف البيان: “تم تدمير 9 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 مسيرات - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 مسيرات، فوق أراضي منطقة كورسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، ومثلهما فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي مقاطعة موسكو”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في بيان لها أمس الثلاثاء أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 4 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، و5 صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع، بالإضافة إلى 304 طائرات مسيرة".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية، استهدفت ورشات تجميع راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة ومركز تدريب لمشغليها في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: “استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية والمدفعية الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك مخازن تجميع راجمات الصواريخ، والطائرات الهجومية المسيرة ومراكز تدريب مشغليها”.

كما تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 144 منطقة.

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