الطماطم تعود إلى الجنون.. عروة الشتاء كلمة السر في الزيادات الأخيرة.. وشعبة الخضراوات تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا؛ ليتراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 و15 جنيهًا، في سوق العبور للجملة، وهو ارتفاع بدأ تدريجيًا في منتصف أبريل الماضي، إذ كانت أسعار الطماطم تتراوح في بداية شهر أبريل الماضي بين 3 و5.5 جنيه للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم

قفزة في أسعار الطماطم خلال مايو الجاري

وخلال شهر مايو الجاري؛ قفزت أسعار الطماطم في سوق الجملة؛ لتتخطى الـ 12 جنيهًا، وصولًا إلى أعلى سعر لكيلو الطماطم خلال تعاملات الأسبوع الماضي المقدر بـ 15 جنيهًا.

فلماذا ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق، ومتى تعود لمعدلاتها السعرية الطبيعية؟

سعر الطماطم اليوم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق

أرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ أسباب ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية؛ إلى الفجوة التي تحدث مع إنتهاء إنتاجية عروات الشتاء وبدء طرح العروات الصيفية.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

موعد انخفاض سعر الطماطم بالأسواق

قال «النجيب» لـ «فيتو»: إن هذه الفجوة تؤثر على الكميات المعروضة في الأسواق من الطماطم، متوقعًا أن تبدأ أسعار الطماطم في العودة لمعدلاتها السعرية الطبيعية خلال 20 يومًا.

سعر كيلو طماطم

مؤشر انخفاض أسعار الطماطم بدء فعليًا في الأسواق

وأضاف أن انخفاض أسعار الطماطم بدء بالفعل خلال الأربع أيام الماضية؛ وهو مؤشر جديد لمزيد من الانخفاضات في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

سعر كيلو الطماطم

أسعار الطماطم ستتراجع مع توالي طرح إنتاجية محاصيل العروة الصيفية

وتابع: أسعار الطماطم ستتراجع مع توالي طرح إنتاجية محاصيل محافظات البحيرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، وهي التي تستعد الأسواق لإستقبالها خلال 20 يومًا المقبل، وبعد ذلك سيتم طرح إنتاجية عروات محافظتي المنيا والفيوم الصيفية، وكل هذا الإنتاج سيساهم في زيادة المعروض من الطماطم وبالتالي انخفاض الأسعار.

اسعار الطماطم اليوم

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ وفقًا لأخر تحديث، إضافة إلى سعر الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إلى جانب سعر كيلو الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية ؛ في السطور الآتية:

اسعار الطماطم اليوم

سعر الطماطم في سوق العبور للجملة

البداية مع سعر الطماطم في سوق العبور للجملة الخضراوات والفاكهة، وفقًا لآخر تحديث بالسوق، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و11 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم

أسعار الطماطم في أسواق التجزئة

وعن أسعار الطماطم في أسواق التجزئة وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 14.5 جنيه.

سعر الطماطم اليوم

سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية

وتراوحت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية بين 3.5 جنيه و20 جنيهًا، حسب جودة الطماطم والحجم.

سعر الطماطم اليوم

سعر الطماطم في السلاسل الغذائية

وفيما يخص سعر الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فهي كالأتي:

أسعار الطماطم اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 19 إلى 22 جنيهًا. بلغ سعر طماطم معبأة توب فاليو وزن كيلو نحو 22 جنيهًا. بلغ سعر طماطم بلدي وزن 500 جرام نحو 10.5 جنيه. بلغ سعر طماطم شيري وزن 500 جرام نحو 48 جنيهًا. بلغ سعر طماطم شيري وزن 250 جرامًا نحو 32 جنيهًا. بلغ سعر طماطم شيري ماف وزن 500 جرام نحو 74 جنيهًا. بلغ سعر كيلو الطماطم بيلكو نحو 38 جنيهًا.

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