أسعار الخضراوات اليوم 10 مايو 2025، ارتفاع الطماطم والليمون أضاليا ينافس البلدي

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات

سعر الخضار اليوم السبت

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو.

بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات،.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 إلى 10 جنيهات،.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 12 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 12 جنيها. تراوح سعر البامية من 60 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البسلة من 15 إلى 17 جنيها. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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