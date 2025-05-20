أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، الطماطم تبدأ جنونها وانخفاض كبير في البامية والليمون

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

تراوح سعر الطماطم بين 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

بين 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 3 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 3 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 30 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيهًا. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

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