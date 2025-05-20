السجن المؤبد لأربعة متهمين في واقعة سرقة 38 مليون جنيه بالإكراه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على المتهمين "أ.س.أ"، و"ح.م.ح" (طالب)، و"ن.أ.ع"، و"ج.س.أ" (سائق)، بعد إدانتهم بسرقة مبلغ 38 مليون جنيه من المجني عليه "م.ع" بالإكراه، أثناء استقلاله أتوبيس نقل ركاب في دائرة مركز سوهاج.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2022، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجني عليه، أفاد بتعرضه للسرقة أثناء رحلته من القاهرة إلى سوهاج، حيث كان يحمل المبلغ المالي لتوصيله.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعترضوا الأتوبيس في منطقة الظهير الصحراوي الشرقي باستخدام سيارة ملاكي، وأرغموا المجني عليه على النزول تحت تهديد السلاح، حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية لبث الرعب في نفسه، ثم استولوا على المبلغ المالي، والهاتف المحمول، والأتوبيس، وتركوه في الصحراء قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبعد إجراء التحريات وتقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.

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