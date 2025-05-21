النائب عبد المنعم إمام: القائمة المطلقة أعاقت الحياة السياسية وأفرزت ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية.. والحياة النيابية تحتاج فاعلية وليس زيادة الأعضاء ( حوار )

>> بعض النواب يرشحون أفرادًا من عائلاتهم كبدلاء لهم مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي

>> النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟

>> الأحزاب أصبحت تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور

>> إيطاليا والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تخفيض أعضاء الجمعية الوطنية



مع اقتراب مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها العام الحالى، يشهد الشارع السياسى انقساما واضحا حول مقترح زيادة عدد النواب بالمجالس النيابية وشكل النظام الانتخابي، وهى الموضوعات التى لم يتم حسمها بالحوار الوطنى، حيث سبق مناقشتها والخروج بعدد من التوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية.



ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 595 نائبًا، ويكلف حزينة الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا. وتجد قطاعات كبيرة أنه لم يعد معبرا عن هموم الشعب وقضاياه وأزماته، بقدر ما صار صدى لصوت الحكومة وذراعا قوية لتمرير ما تريده من قوانين.



“فيتو” طرحت القضية على النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة حوارات هذا الملف الساخن، حيث أكد إن نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية في مصر، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، ويرى في حوار لـ "فيتو" أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب فى الانتخابات المقبلة



مؤكدا أن إيطاليا، والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية، وأن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء، مضيفًا أن النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟

وإلى تفاصيل الحوار:

*كيف ترى مقترحات زيادة عدد النواب فى البرلمان المقبل؟



لا أرى أهمية لزيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه “النواب” و”الشيوخ”، فالزيادة ليس لها مبرر أو داع، والعدد الحالى للنواب كاف، بل يعد عددا كبيرا جدا.

فنحن بالفعل حاليا نمثل عددًا كبيرًا من النواب، حيث إن مجلس النواب يضم 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو”.

*وبماذا ترد على المطالبين بزيادة العدد بسبب الزيادة السكانية؟

أقول لهم، إن المعيار الأساسى فى عدد النواب يجب أن يكون الكفاءة التشغيلية للمجلس وليس عدد السكان.

وأقول لهم إن هناك تجارب دولية مثل إيطاليا، التى قلصت عدد مقاعد البرلمان من 630 إلى 400 فى تعديل دستورى عام 2020، وكذلك الجزائر التى قلصت عدد أعضاء البرلمان من 462 إلى 407 أعضاء، والمجر من 386 إلى 199 نائبًا، وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية.

كما أن دولة الهند على سبيل المثال يتجاوز عدد سكانها مليارًا و400 مليون نسمة، ويمثلها 545 نائبًا فقط، والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة، ولديها 435 نائبًا، وكذلك إندونيسيا يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، ويمثلها 575 نائبًا، وفى باكستان، عدد النواب لا يتجاوز 336 نائبًا رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالى 242 مليون نسمة.

*ولكن هناك من يرى أن التمثيل العادل للسكان فى مصر يتطلب إعادة النظر فى عدد النواب فى ظل الزيادة السكانية؟

الدستور المصرى لعام 2014 نص على حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 450 نائبًا، عندما كان عدد سكان مصر 86 مليون نسمة، وبناءً على هذه النسبة، فإن عدد النواب الحالي، البالغ 596 نائبًا، يتجاوز الحد المطلوب حتى مع زيادة عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، مما يجعل أى زيادة إضافية غير مبررة، وأرى أن ذلك تمثيلا أكثر من عادل.

*وما أسباب رفضك لهذا المقترح؟

زيادة عدد المقاعد سينتج عنها صعوبة الإدارة التشغيلية للمجلس، وحصول النواب على الكلمات فى المناقشات، حيث يحصل كل نائب حاليا على دقيقتين فقط للكلمة، فكيف سيكون الوضع بعد الزيادة.

كما أن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء.

*وماذا عن موقفكم بشأن النظام الانتخابى الأنسب فى الانتخابات المقبلة؟

نرى أن نظام القائمة النسبية هو النظام الأنسب فى الانتخابات المقبلة، لأنه يعد النظام الأكثر عدالة لعدم إهداره أصوات الناخبين، كما أنه يساهم فى ترسيخ حياة حزبية قوية على المدى الطويل، حيث يشجع الأحزاب ويصنع تداولا حزبيا وعدالة سياسية حقيقية، ولذلك نتبنى ذلك النظام الانتخابى ونرفض نظام القائمة المغلقة

*وماذا سيحقق ذلك النظام على المستوى البرلمانى؟

هذا النظام يحقق العدالة والمنافسة الحقيقية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء البرلمانى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

*وماهو اعتراضكم على نظام القائمة المغلقة المطلقة؟

نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، حيث يقوم بعض النواب بترشيح أفراد من عائلاتهم كبدلاء لهم، مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي.

كما أصبحت الأحزاب تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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