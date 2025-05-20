الثلاثاء 20 مايو 2025
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أخبار مصر

سكان جمعية أحمد عرابي يستغيثون بجهاز مدينة العبور الجديدة لإنقاذهم من الأوبئة

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، فيتو
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 يعيش سكان منطقة جمعية أحمد عرابي بالعبور، حالة من الفزع منذ ما يقرب من الأربعة أشهر بسبب ما تشهده المنطقة من تواجد مزرعة للمواشي بدون تراخيص ولا معايير السلامة، التي من شأنها حماية سكان المنطقة.

من جانبها، أكدت أسماء ناجي أحد رواد جمعية أحمد عرابي بالعبور، أنها تقدمت بالعديد من الشكاوى ضد مزرعة لتربية المواشي تقع في قطعة 770 خط 5 جنوب العبور، والتي من أبرزها محافظة القليوبية، وجهاز العبور ووزارة الزراعة، تلخص الشكاوى في طياتها الأضرار التي وقعت على سكان المنطقة.

 

مزرعة مواشي وسط القطاع السكاني وغير مطابقة لاشتراطات السلامة البيئية

 وأوضحت أن مزرعة المواشي الموجودة وسط القطاع السكاني وغير المطابقة لاشتراطات السلامة البيئية، تصدر منها الروائح الكريهة والحشرات المسببة للأوبئة والأمراض، وهم يعانون منذ ما يقرب من 4 أشهر، وفاض بهم الكيل خاصة أنهم حاولوا أكثر من مرة إقناع مالك المزرعة بإعداد المكان باشتراطات السلامة البيلوجية، إلا أنه لم يستمع، ما اضطرنا إلى التوجه لجهاز المنطقة والمحافظة لإنقاذنا من الأوبئة التي أصابت أطفالنا، ولكن لم يستمع لشكوانا أحد. 


 فيما عبر أحمد محمود، والقاطن بجوار مزرعة المواشي محل النزاع، عن غضبه بعد وقوع الضرر بشكل جسيم عليه، حيث أصيب أبناؤه بالنزلات المعوية، وقام بالتوجه للجهات المسئولة للتحرك، ولكنه فوجئ بتهاون المسئولين رغم أن تلك المزرعة بدون تراخيص، ووجه استغاثة عاجلة باسم سكان المنطقة إلى جهاز تنمية مدينة العبور بسرعة التحرك لانتشال السكان من الأمراض والأوبئة.

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جمعية احمد عرابي سكان منطقة جمعية أحمد عرابي أسماء ناجي جمعية أحمد عرابي بالعبور

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