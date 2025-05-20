مصرع شاب صدمه تروسيكل في الفيوم

لقى شاب من الفيوم مصرعه، أسفل عجلات تروسيكل أثناء عبور شارع المدابغ بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تروسيكل يصدم شابا

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، عن مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات تروسيكل، بشارع المدابغ، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ " أ. م " 31 سنة، ومقيم بشارع المصرف حي الحواتم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، كان يعبر شارع المدابغ، أثناء عودته من عمله، وصدمه تروسيكل يسير بسرعة جنونية، ولقى مصرعه في الحال، واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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