السبت 17 مايو 2025
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محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

أصيب 8 أشخاص من الفيوم، في حادثي مرور،  أحدهما على طريق الفيوم – القاهرة، والآخر في حي كيمان فارس شمال  غرب مدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى كل من مستشفى جامعة الفيوم، ومستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

  

تصادم سيارة وموتوسيكل

 وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام بوابة كلية التربية النوعية، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من نقطة شرطة مبارك، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي ، لتقديم العلاج اللازم لهم، وأزيل  آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

انقلاب سيارة علي طريق الفيوم ـ القاهرة

 كما تلقى أيضا مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة  بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة - الفيوم، بعد محطة تحصيل الرسوم، في اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى  مستشفى الفيوم العام. 

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 وتحرر محضرين بالحادثين وأحيلا إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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