بينهم 6 أطفال، حيوان ضال يعقر 7 أشخاص بالفيوم

عقر حيوان ضال يشتبه في أن يكون “سلعوة”، 7 أشخاص من أهالي حي الصوفى البحرى بمدينة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

سلعوة تعقر 7 أشخاص

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن حيوان يشتبه في أن يكون سلعوة عقر 7 أشخاص بينهم 6 أطفال بحي الصوفي، وانتقلت علي الفور قوة من مقسم ثان الفيوم وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة.

وتحرر المحضر اللازم بقسم ثان الفيوم وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق، كما أخطرت مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراء اللازم، وتولي التحقيق

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