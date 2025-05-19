إضافة 3 برامج تعليمية جديدة باللغة الإنجليزية لكلية التربية جامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة عقد جلسته رقم 222 برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية أعضاء المجلس، اليوم الاثنين.

برامج تعليمية جديدة وتعديل لوائح

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس ناقش قرار مجلس كلية التربية رقم 9 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2024، بالموافقة على إضافة برامج جديدة إلى برامج كلية التربية، تشمل برنامج إعداد معلم الرياضيات للتعليم العام باللغة الإنجليزية، وإعداد معلم الرياضيات للتعليم الأساسي باللغة الإنجليزية، وإعداد معلم العلوم باللغة الإنجليزية، وقرار مجلس كلية التربية رقم 4 الصادر بتاريخ 16 ابريل 2025 بالموافقة على تفعيل برنامج التربية الخاصة باللغة الإنجليزية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1993 بتاريخ 27 يوليو2023 ومحضر اجتماع اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات الصادرة بتاريخ 27 ابريل2025 بخصوص التعديلات المطلوب إعادة النظر فيها باللائحة الداخلية لكلية الألسن، والتعديلات المطلوب إعادة النظر فيها باللائحة الداخلية بكلية التربية، واللوائح الخاصة ببرامج الإعداد النفسي للرياضيين، وفلسفة الإعلام وصناعة المحتوي الرقمي، والذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضي، وإعداد معلم الحاسب الآلي (كلية التربية النوعية- قسم تكنولوجيا التعليم).

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس أحيط علمًا بشأن الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية والذي قام بعرضه على المجلس الدكتور وائل طوبار المنسق العام للانشطة الطلابية، وأعمال مركز الإرشاد الأكاديمي بجامعة الفيوم، وموقف الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2025/2024.

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