إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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