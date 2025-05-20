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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم على طريق الفيوم - القاهرة  باتجاه الفيوم، بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق القاهرة - الفيوم

 كانت  مديرية أمن الفيوم تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق الفيوم – القاهرة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم دراجتين بخاريتين  بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال مقود الدراجتين في يد السائقين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

 

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 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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