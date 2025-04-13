فوائد البردقوش، لصحة معدتك وتخفيف أعراض نزلات البرد

فوائد البردقوش، يُعد البردقوش، أو ما يُعرف في بعض الدول العربية باسم "المردقوش"، من النباتات العطرية والطبية التي تنتمي إلى عائلة النعناع.

عرفه الإنسان منذ آلاف السنين، واستخدمه قدماء المصريين والإغريق في الطب والطهي.





ينمو البردقوش في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتميز برائحته الزكية ومذاقه المائل إلى المرارة. وبفضل مكوناته الفعالة، أصبح البردقوش من الأعشاب التي لا غنى عنها في الطب البديل والطب الشعبي على حد سواء.

الفوائد الصحية للبردقوش:

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البردقوش تجعله يعد من الكنوز الطبيعية التي تحمل بين أوراقها العديد من الفوائد الصحية والجمالية للجسم.



البردقوش وفوائده



وأضافت الدكتورة مروة، أنه سواء استخدم البردقوش في الطبخ، أو كمشروب عشبي، أو حتى كمكون في الزيوت والعلاجات الطبيعية، فإن البردقوش يثبت فعاليته في دعم الجسم وتقوية وظائفه المختلفة.

لكن كما هو الحال مع كل الأعشاب الطبية، يُفضل دائمًا الاعتدال في استخدامه، واستشارة المختصين قبل إدخاله ضمن نظام علاجي دائم.



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد البردقوش.

مضاد قوي للالتهابات:

يحتوي البردقوش على مركبات فعالة مثل "كارفاكرول" و"ثيمول"، وهما من المواد التي تساعد في مقاومة الالتهابات وتخفيف أعراضها، سواء كانت التهابات مفاصل أو عضلات أو حتى التهابات داخلية كالمعدة والأمعاء.



تحسين صحة الجهاز الهضمي:

من أشهر استخدامات البردقوش التقليدية تهدئة اضطرابات المعدة وتحفيز إفراز العصارات الهضمية. كما أنه يساعد في تقليل الانتفاخات والغازات، ويحسن من عملية الهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا بعد الوجبات الثقيلة.

دعم الجهاز التنفسي:

يُستخدم البردقوش في تخفيف أعراض نزلات البرد والسعال واحتقان الحلق. استنشاق بخاره أو شرب مغليه يساعد في فتح المجاري التنفسية، وتقليل البلغم، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

تنظيم الهرمونات الأنثوية:

يُعرف البردقوش بقدرته على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء، وتخفيف آلامها، وتقليل الأعراض المصاحبة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية (PMS). كما أشارت دراسات حديثة إلى أن البردقوش قد يساعد في تحسين حالات متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وتنظيم مستويات الهرمونات مثل الإستروجين والبروجستيرون.

تحسين المزاج وتقليل التوتر:

لزيت البردقوش تأثير مهدئ للأعصاب، ويُستخدم في جلسات العلاج بالروائح (Aromatherapy) لتخفيف التوتر والقلق. كما أن شرب شاي البردقوش في نهاية اليوم يساعد على الاسترخاء والنوم العميق.

خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب:

يُعتقد أن البردقوش له تأثير موسّع للأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتقليل العبء على القلب. كما أن احتوائه على مضادات الأكسدة يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

مضاد للأكسدة ويقاوم الشيخوخة:

يحتوي البردقوش على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة لأمراض عديدة، منها السرطان والشيخوخة المبكرة. وبالتالي فإن إدخاله ضمن النظام الغذائي قد يسهم في تحسين الصحة العامة وإبطاء علامات التقدم في السن.

دعم جهاز المناعة:

بفضل مكوناته المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، يُعتبر البردقوش من الأعشاب التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من الأمراض الموسمية كالإنفلونزا ونزلات البرد.

تحسين مستوى السكر في الدم:

كشفت بعض الدراسات أن البردقوش قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، من خلال تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، بعد استشارة الطبيب بالطبع.

تحفيز إفراز العرق وتخليص الجسم من السموم:

من الاستخدامات التقليدية للبردقوش تحفيز الجسم على التعرق، وهو ما يساعد على التخلص من السموم، وتنقية الجسم، وخفض درجة الحرارة في حالات الحمى.

فوائد البردقوش

كيفية استخدام البردقوش:

شاي البردقوش: يُغلى مقدار ملعقة صغيرة من أوراق البردقوش المجففة في كوب ماء، ويُغطى لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم يُشرب دافئًا. يمكن تناوله مرة أو مرتين يوميًا.

زيت البردقوش: يُستخدم موضعيًا لتدليك العضلات المتعبة أو المفاصل، كما يُمكن استخدامه في جلسات التبخير والاسترخاء.

مكملات البردقوش: تتوفر في الأسواق على هيئة كبسولات أو مستخلصات، ولكن يُفضل تناولها تحت إشراف طبي.

محاذير الاستخدام:

رغم فوائد البردقوش العديدة، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب الانتباه إليها:

لا يُنصح باستخدامه بشكل مفرط أو طويل الأمد دون إشراف طبي.

يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدامه، لأنه قد يؤثر على هرمونات الجسم.

قد يسبب حساسية جلدية عند استخدامه موضعيًا لدى بعض الأشخاص.

لا ينبغي تناوله مع أدوية مميعة للدم أو أدوية خافضة للسكر دون استشارة الطبيب.

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