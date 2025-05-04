فوائد البردقوش، ينظم السكر والضغط والهرمونات الأنثوية

فوائد البردقوش، يُعد البردقوش من الأعشاب العطرية التي تنتمي إلى عائلة النعناع، ويشتهر باستخدامه في الطب البديل والتداوي بالأعشاب منذ قرون طويلة.





يطلق عليه في بعض الثقافات أسماء مثل "المردقوش" أو "المرزنجوش"، ويتميز بأوراقه الصغيرة ذات الرائحة القوية والنكهة المميزة.

البردقوش وفوائده، فيتو

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البردقوش من الأعشاب الطبية الفعالة والمتعددة الاستخدامات، ويتميز بفوائد صحية وجمالية وغذائية ملحوظة.



وأضافت الدكتورة مروة، أنه يمكن اعتبار البردقوش إضافة طبيعية آمنة لمعظم الأنظمة الصحية عند استخدامه باعتدال. سواء تم تناوله كمشروب، أو استخدامه في الطهي، أو في وصفات التجميل، فإن البردقوش يُعد كنزًا طبيعيًا جديرًا بالاستخدام في الحياة اليومية.



فيما يلي نظرة مفصّلة على فوائد البردقوش المتنوعة، والتي تشمل الفوائد الصحية، النفسية، التجميلية، والغذائية:



أولًا: الفوائد الصحية والطبية للبردقوش

1. تنظيم الهرمونات الأنثوية والدورة الشهرية

البردقوش من الأعشاب المعروفة بقدرتها على المساعدة في تنظيم الهرمونات الأنثوية، وهو يُستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي لعلاج اضطرابات الدورة الشهرية، مثل تأخرها أو اضطرابها أو شدة آلامها. تشير بعض الدراسات إلى أن شرب شاي البردقوش يوميًا قد يساعد في تحفيز المبايض وتنظيم مستوى البرولاكتين (هرمون الحليب) مما يُساهم في انتظام الدورة.

2. دعم الجهاز الهضمي

يساعد البردقوش في تحسين عملية الهضم بفضل خصائصه المضادة للتقلصات والغازات. يعمل على تهدئة المعدة، والتقليل من الانتفاخ، وتحفيز إنتاج العصارات الهضمية، ما يجعله فعالًا بعد تناول الوجبات الثقيلة.

3. تحسين صحة الجهاز التنفسي

يُستخدم البردقوش لعلاج حالات السعال، التهاب الحلق، الزكام، والاحتقان. خصائصه المضادة للميكروبات تجعله خيارًا طبيعيًا لتقوية الجهاز التنفسي، خاصةً عند غليه واستنشاق بخاره أو شربه دافئًا مع العسل.

4. تقوية جهاز المناعة

يحتوي البردقوش على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، مما يجعله مفيدًا في محاربة الجذور الحرة، وتقوية الجهاز المناعي، والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

5. خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية

أظهرت بعض الدراسات أن البردقوش قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ويُعزى ذلك إلى تأثيره المهدئ على الأعصاب والشرايين، ما يساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

6. تنظيم مستوى السكر في الدم

أثبتت بعض الأبحاث أن البردقوش قد يساعد مرضى السكري من النوع الثاني، حيث يُساهم في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم من خلال تحسين استجابة الأنسولين.

7. تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم

للبردقوش تأثير مهدئ يُشبه تأثير بعض الأدوية المهدئة الخفيفة. يساعد في تقليل التوتر، والقلق، وتحسين جودة النوم، ويُفضَّل تناوله مساءً لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفائدة.

ثانيًا: الفوائد التجميلية للبردقوش

1. تحسين صحة البشرة

تُساهم مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهاب في البردقوش في تنقية البشرة، والتقليل من ظهور حب الشباب، وتوحيد لون الجلد. يمكن استخدام مغلي البردقوش كغسول طبيعي للبشرة، أو إدخاله في خلطات منزلية طبيعية.

2. دعم صحة الشعر

يُعزز البردقوش الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويقلل من تساقطه. كما يمكن استخدام زيته لتدليك فروة الرأس لعلاج القشرة وتهدئة الحكة.

فوائد البردقوش للصحة، فيتو

ثالثًا: الفوائد الغذائية للبردقوش

1. إضافة نكهة مميزة للطعام

يُستخدم البردقوش في الطهي كتوابل طبيعية تضيف نكهة غنية ومميزة إلى الأطعمة، خاصة في وصفات اللحوم، السلطات، الشوربة، والمخبوزات. ويُعد بديلًا ممتازًا للملح أو مكعبات المرق الصناعية.

2. غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي البردقوش على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين a، فيتامين c، الحديد، الكالسيوم، والمنغنيز، وهي عناصر مهمة لصحة الجسم بشكل عام.

رابعًا: استخدامات أخرى مفيدة

1. تحسين الخصوبة

في بعض الثقافات، يُستخدم البردقوش ضمن برامج العلاج الطبيعي لتحسين الخصوبة لدى النساء، وخاصة في حالات تكيس المبايض واضطراب التبويض، إذ يُعتقد أنه يساعد في تنظيم هرمونات الإنجاب وتحفيز التبويض.

2. دعم صحة الكبد

يساعد البردقوش على تحفيز وظائف الكبد، وتنقية الجسم من السموم، مما يُعزز من صحة الكبد والجهاز الهضمي بشكل عام.

3. التخفيف من آلام المفاصل والعضلات

عند استخدام زيت البردقوش موضعيًا، يساعد في تقليل آلام العضلات والمفاصل بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للالتهاب.

محاذير استخدام البردقوش

رغم فوائده العديدة، لا يُنصح باستخدام البردقوش بشكل مفرط أو لفترات طويلة دون استشارة طبية، خاصةً للحوامل، والمرضى الذين يتناولون أدوية مضادة لتجلط الدم أو خافضة للضغط. كما يجب الحذر من استخدام زيته المركز دون تخفيفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.