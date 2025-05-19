واشنطن بوست: ضغوط ترامب تزايد على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن ضغوط الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب على إسرائيل تزايدت بشكل ملحوظ مع تصعيد القصف على قطاع غزة واقتراب الحرب من "نقطة اللاعودة".

وأشار المصدر إلى أن مقربين من ترمب أوصلوا رسائل حازمة إلى المسؤولين في تل أبيب، مفادها: "سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب".

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتلك في الواقع أدوات سياسية داخل الكنيست والمجتمع الإسرائيلي لإنهاء الحرب، لكنه "يفتقر إلى الإرادة السياسية لاتخاذ القرار".

ولفت المصدر إلى أن نتنياهو حاول تمرير استئناف المساعدات الإنسانية عبر مجلس الوزراء باعتبارها مجرد خطوة شكلية، في محاولة لاحتواء الضغوط الداخلية والخارجية.

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