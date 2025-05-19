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خارج الحدود

الكرملين: ينتظرنا عمل شاق لتسوية الصراع الأوكراني

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الإثنين: مستعدون للعمل على حل الخلافات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مضيفا: ينتظرنا عمل شاق لتسوية الصراع الأوكراني.

نتائج حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وأمس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لإجراء محادثات "بأي شكل" للحصول على نتائج حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: ناقشت مع نائب ترامب المباحثات التي جرت في إسطنبول.

وزراء دفاع 5 دول أوروبية يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن وزراء الدفاع في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا بحثوا سيناريوهات تطور الأحداث بعد وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا.

وزراء دفاع أوروبيون يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

وخلال مؤتمر صحفي في روما أكد كروسيتو أن "المباحثات سمحت لنا بالنظر بشكل أعمق في الخيارات المتاحة في حال وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو ما نأمله جميعا".

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي، أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا دعم أوكرانيا و"الجهود المباشرة لتحقيق السلام".

وتابع: "سنواصل تنسيق المساعدات المقدمة لأوكرانيا لتجنب التكرار وتعظيم تأثير المساعدات".

وعقد في العاصمة الإيطالية، اجتماع لوزراء الدفاع في بولندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

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الكرملين الرئاسة الروسية الصراع الاوكراني زيلينسكي أوكرانيا ترامب

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