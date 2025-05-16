زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه كان مستعدًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة أو إسطنبول "لحل جميع القضايا المهمة"، لكن بوتين لم يوافق على أي من المبادرات المطروحة.

وأكد زيلينسكي أن بلاده مستعدة لاتخاذ "كل الخطوات الواقعية" لإنهاء الحرب، داعيًا بوتين إلى منح وفده "صلاحيات حقيقية" تسمح بالتوصل إلى حلول ملموسة على طاولة المفاوضات.

جاءت تصريحات زيلينسكي بالتزامن مع انطلاق أول مباحثات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، وهي الأولى من نوعها منذ توقف الحوار بين الطرفين في ربيع عام 2022.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي لحظات وصول الوفدين إلى مكان الاجتماع، حيث التقى وفدا التفاوض الروسي والأوكراني إلى جانب وفد تركي رفيع ضمن جهود وساطة تركية تهدف إلى إحياء المسار السياسي المتجمد منذ أكثر من عامين.

وفي افتتاح اللقاء، ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كلمة رحب فيها بالجانبين، مشددًا على "ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن "استئناف الحوار المباشر هو خطوة محورية نحو تحقيق تقدم ملموس على المسار الدبلوماسي".

وأكد فيدان أن تركيا تأمل أن تُمهد هذه المحادثات الطريق نحو لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني، معبرًا عن ارتياحه لرؤية "رغبة مشتركة لدى الطرفين لإعطاء فرصة جديدة للسلام".

وعلّق أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على تصريحات الجانب الروسي التي تربط هذه المحادثات بمفاوضات عام 2022، قائلًا إن "محاولات موسكو إعادة ربط لقاء إسطنبول بتلك الجولة الفاشلة ستبوء بالفشل".

وكانت روسيا قد وصفت محادثات إسطنبول بأنها "استكمال للعملية التفاوضية" التي توقفت في مارس 2022 بعد فشل الطرفين في التوصل إلى تفاهمات.

دعم أوروبي متجدد

وفي السياق ذاته، دعا المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس إلى تعزيز التضامن بين الأوروبيين والأمريكيين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال في تصريح صحفي من العاصمة الألبانية تيرانا، قبيل انطلاق قمة المجموعة السياسية الأوروبية: "آمل بشدة أن نشهد تضامنًا أوروبيًا كبيرًا، وأن نتمكن من كسب دعم الجانب الأمريكي للجهود المبذولة من أجل إنهاء هذه الحرب".

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس كلًا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة، حيث يُرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا محورًا رئيسيًا في هذه الاجتماعات.

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