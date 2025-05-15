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محافظات

محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات في احتفالية مديرية التضامن

محافظ الفيوم يكرم
محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2025، خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، تحت شعار "يوم العطاء"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، ومنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية.

الأم عصب الأمة

وقال محافظ الفيوم: إن الأمهات عصب كل أمة والحاضن والراعي لكل شيء طيب فى الحياة، وهن كنوز لا تنضب من العطاء والحب والتضحية، والأم شريك أصيل فى التنمية وبناء المجتمعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى المرأة اهتمامًا كبيرًا بالأمهات، لمشاركتهن الفعالة في كافة المجالات، لافتًا إلى أهمية أن تكون أيام الأم كلها تكريم وعرفان وإقرار بالواجب والجميل نحوها، مثمنًا دور مديرية التضامن الاجتماعي، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة في تنظيم هذه الاحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات.

 الأمهات المكرمات

وتم تكريم لأمهات المثاليات صاحبات المراكز الثلاثة الأولى على مستوى المحافظة، إيمان أحمد رشوان، ومنى جرجس بشاى، ونعمة محمد علي، كما تم تكريم أم الشهيد هدى صلاح قطب، و6 أمهات مثاليات على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي، و32 من موظفي وموظفات المديرية لبلوغ السن القانونية للمعاش، بالإضافة إلى تكريم ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة بالاحتفالية.

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وفي ختام الحفل، سلم محافظ الفيوم، الأمهات المثاليات المكرمات على مستوى المحافظة، شهادات التقدير والمبالغ المالية، ورحلات العمرة،، تقديرًا لدورهن في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُساهم في بناء مجتمع صالح،  كما سلم شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي، وموظفي وموظفات المديرية لبلوغ سن المعاش، كما قدم شهادات التقدير لممثلي الجمعيات الخيرية الشريكة المساهمة فى التكريم.

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