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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات ومعاشات وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأسر غير القادرة (صور)

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين بالفيوم، فيتو

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأسر غير القادرة، جاء ذلك أثناء اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بحضور الدكتور محمد التونى نائب المحافظ.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، ودراسة شكوى عدد من الحالات من توقف صرف معاشات تكافل وكرامة الخاصة بهم، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية.

 

مشكلات التعليم

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة مطالب عدد من معلمات التعليم المجتمعي بعد حالات التسوية لمؤهلاتهم  الدراسية الحاصلات عليها بعد التعيين، مع مراعاة الحالات الإنسانية والأقدمية.

ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

تراخيص أكشاك لبعض الحالات المستحقة

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص عدد من الأكشاك للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك دراسة شكوى إحدى السيدات المسنات التى تتضرر من فرض غرامة جراج على منزلها.

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 كما كلف محافظ الفيوم ممثل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب.

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