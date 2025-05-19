تحرير 260 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة

واسفرت الحملة عن تحرير 260 مخالفة تموينية متنوعة، منها81 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن الرغيف المنتح عن 90 جرام، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة الاسعار، و سوء حالة نظافة ادوات العجين، كما تم تحرير 179 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة في قطاعي الاسواق والمحال التجارية.

سلع تحفظت عليها الحملة

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين، قد تمكنت من التحفظ علي 2000 لتر مواد بترولية ( سولار وبنزين 80 ) محملة على سيارة ربع نقل، كما تم التحفظ علي مركز تجميع البان يعمل بدون ترخيص، و1452 كيس سناكس مجهولة المصدر، و750 عبوة ( سناكس، اندومى ) منتهية الصلاحية، و500 عبوة (مشروبات غازيه، شيبسى، جبنة مطبوخة، زيت، تونة، حلاوة طحنية) فاسدة، و375 عبوة بويات منتهية الصلاحية، 4 أجوبة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز.

تكثيف الحملات علي الاسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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