التحفظ على مخزن أدوية يعمل بدون ترخيص فى الفيوم

تمكنت حملة من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالفيوم، من التحفظ على مخزن أدوية يعمل بدون ترخيص، كما تحفظت الحملة على محتويات المخزن من أدوية مهربة وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة وممنوع تداولها في الصيدليات، ومنشطات جنسية وعقاقير مخدرة، وشارك في الحملة مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على مخازن الأدوية

كانت قد وردت معلومات إلى إدارة التفتيش الصيدلي، تفيد بوجود مخزن أدوية غير مرخص بدائرة بندر الفيوم، وبعمل في الأدوية المهربة، وتوجهت علي الفور حملة مشاركة من الصحة والتموين وحماية المستهلك، وتبين أن مخزن للأدوية يمارس العمل، وبتفتيشه بمعرفة أعضاء إدارة التفتيش الصيدلي، تبين وجود كميات كبيرة من الأدوية البشرية مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة ومحذور تداولها بالصيدليات، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات "كيتامين ونالوفين وزولام وميدازولام أمبولات وكالمبيام وهالوثان وميزوتاك أقراص"، وكمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، كمية من الإنسولين محفوظة بطريقة غير صحيحة، ما يؤدى إلى فسادها.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى الأجهزة الأمنية المختصة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.

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