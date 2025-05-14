محافظ الفيوم يتابع خطة إنزال زريعة أسماك في مياه بحيرة قارون

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، واستعراض نتائج التحاليل الدورية لمياه البحيرة،واستعراض نتائج رصد معدلات الإصابة بطفيل الإيزوبودا للتأكد من استمرارية جودة المياه وانحسار معدلات الطفيل، استعدادًا لإنزال المزيد من زريعة الأسماك خلال الموسم الحالى، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

الوضع الحالي لمياه بحيرة قارون

وتم استعراض الوضع الحالى لبحيرة قارون ومناقشة نتائج التحاليل الدورية التى تمت خلال شهر أبريل 2025 والخاصة بمعايير جودة المياه والمسح الشامل لمعدلات الإصابة بطفيل الإيزوبود، حيث تأكد تحسن المعايير وتراجع نسب تواجد الطفيل مما يشير إلى استمرار تعافى البحيرة فى أغلب القطاعات، وصلاحيتها للتنمية تبعًا للخطة الموضوعة لذلك، كما تم خلال الاجتماع أيضًا، مناقشة إمكانية وقف عمليات الصيد بالبحيرة وتحديد فترة الغلق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

حملات على بحيرة قارون لمنع الصيد الجائر

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات علي بحيرة قارون، لإحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف والجائر، الذي تؤثر سلبًا على النتائج المنتظرة من أسماك الموسى، وعلى تنمية المخزون السمكي بالبحيرة، موجهًا سكرتير عام المحافظة، للتنسيق مع رؤساء المدن وكافة الجهات ذات الصلة للمشاركة بفاعلية في هذا الشأن.

رفع تجمعات القواقع

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي فرع جهاز شؤون البيئة، بالإسراع في تطهير أماكن تجمع القواقع والمخلفات في النقاط المحددة لإنزال الزريعة، كما وجه المحافظ بسرعة التنسيق لتشكيل لجنة لمتابعة وتقدير الناتج السمكي من بحيرة قارون لإعداد قاعدة بيانات موسمية وسنوية.

دعم عملية تنمية البحيرة

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة حريصة على الاستمرار في عمليات تنمية البحيرة وتحسين جوده المياه بها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المأمول، مثمنًا جهود مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، وممثلي كافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة، لافتًا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من الجهد والعطاء، والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطوير بحيرة قارون، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة.

استمرار التحاليل الدورية لمياه بحيرة قارون

وقالت الدكتورة نسرين عزالدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، إن إجراء التحاليل الدورية للمياه والأسماك، والمسح الحقلي الشامل للبحيرة، مستمر مع تطبيق الإستراتيجية العلمية الموضوعة لمقاومة الطفيل، خاصة فى مواسم تكاثره، وارتفاع معدلات الإصابة به، تبعًا للدراسات العلمية والتجارب التى تم إجراؤها بمعرفة المتخصصين من الفريق العلمى، وتشير نتائج تحاليل المياه لشهر أبريل 2025 إلى استمرار التحسن الملحوظ فى جودة مياه البحيرة.

وأضافت مستشار المحافظ، أنه بناءً على ما أشارت إليه نتائج الفحص والمسح الميدانى للبحيرة، تم تحديد أنواع وكميات وأماكن إنزال أنواع الزريعة المنتظر توريدها للبحيرة الموسم الحالى من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

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