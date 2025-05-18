محافظ الفيوم: تنفيذ 57 مشروع رصف من الخطة الاستثمارية الحالية (صور)

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه يتم تنفيذ 57 مشروعًا بقطاع الطرق والنقل والمواصلات ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/ 2025، تشمل أعمال رصف الطرق، وتركيب الانترلوك، وشراء مهمات الإنارة، بقيمة إجمالية 264 مليون و145 ألف جنيه، أنه تم انهاء 34 مشروعًا منها، وجاري العمل على قدم وساق لاستكمال باقي مشروعات الخطة بجميع مراكز المحافظة.

الخطة الاستثمارية للعام الحالي

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات الطرق والنقل والمواصلات بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 تشمل 13 مشروعًا بمركز ومدينة الفيوم، تم انهاء 5 مشروعات منها، و8 مشروعات بمركز ومدينة سنورس، تم نهو 7 مشروعات منها، و8 مشروعات بمركز ومدينة إطسا، تم نهو مشروعين منها، كما تشمل 7 مشروعات بمركز ومدينة يوسف الصديق، تم نهو مشروعين منها، و6 مشروعات بمركز ومدينة طامية، تم نهو 4 مشروعات منها، و15 مشروعًا بمركز ومدينة أبشواي، تم انهاء 14 مشروع منها.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن تنفيذ المشروعات، يأتي في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بشبكة الطرق وتيسير حركة السير للمشاة والسيارات توفيرًا للوقت والجهد، فضلًا عن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

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