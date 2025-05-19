نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي أن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، كان يفكر في السفر إلى إسرائيل غدا الثلاثاء، لكنه تراجع عن الخطوة بسبب توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

نائب الرئيس الأمريكي يتراجع عن زيارة إسرائيل لهذا السبب



وقال المسؤول الأمريكي إن مخاوف برزت من أن الزيارة إلى إسرائيل في هذا التوقيت قد تُفسر دعما أمريكيا للعملية العسكرية.

وأضاف المسؤول أن اللوجستيات لم تكن المشكلة، وأن فانس تراجع عن الزيارة بعد مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في توسيع العملية العسكرية.

وذكر أن مناقشات أُجريت بين الجانبين استعدادا للزيارة، لكن الجانب الأمريكي فوجئ بإبلاغه بتوسيع العملية.

وأشار إلى أن إستراتيجية واشنطن واضحة وهي أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قدم اقتراحا محدثا لإسرائيل وحماس ويحاول إقناعهما.

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