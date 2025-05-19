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رئيس مدينة الزقازيق يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع

نشاط مكثف لرئيس مركز
نشاط مكثف لرئيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية -فيتو

 قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم الإثنين، بمتابعة انتظام العمل داخل النقطة الوسيطة حيث تم رفع 20 نقل بمعدات المركز ومعدات التدخل السريع لنقلها الى المدفن الصحى بالخطارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة متابعة أعمال النقطة الوسيطة وأعمال النظافة العامة والاهتمام والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية

تراكمات القمامة يوميا 250 طنا بالزقازيق 

 كما تابع رئيس المدينة أعمال النظافة العامة بالوردية الصباحية بنطاق المركز والمدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز و رفع كافة تراكمات القمامة ونقلها إلى النقطة الوسيطه بالغار خارج الكتلة السكنية، حيث يتم رفع ما يقرب من 250 طن قمامة يوميا،  كما يتم تمهيد ومسح الطرق ورفع الأتربة الموجودة على الأرصفة والبلدورات بنطاق المركز والوحدات المحلية للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

 

تفقد أعمال الحملة الميكانيكية 

 بعدها توجه رئيس مركز الزقازيق  إلى الحملة الميكانيكية وتفقد أعمال الحملة للتأكد من كفاءة المعدات وانتظام خطوط السير لجمع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية. 

ثم تابع أعمال النظافة ودهانات الأرصفة بطريق بنى عامر وطريق موقف المنصورة لمتابعة اعمال الدهانات الجارية والاطمئنان على مستوى النظافة العامة.

 

المرور على عدد من الشوارع 

 كما تم المرور على عدد من الشوارع والميادين لمتابعة أعمال الكنس والتنظيف ورفع أي تراكمات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لجمع القمامة، وتم متابعة مداخل مدينة الزقازيق والشوارع الحيوية للتأكد من نظافتها وخلوها من الإشغالات التي تعيق الحركة أو تشوه المظهر العام.

رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتفقد المركز التكنولولوجي

المرور على المركز التكنولوجى بالزقازيق 

 واختتم  شعبان أبو الفتوح رئيس المركز جولته الصباحية بالمرور على المركز التكنولوجى والإدارات المعنية بملف التصالح للتأكد من انتظام سير الأعمال والتأكيد على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لإنهاء مصالحهم. حيث تأتي هذه الجولات للتأكيد على حرص القيادة التنفيذية للمركز والمدينة على متابعة كل التفاصيل التي تهم المواطنين، وتذليل أي عقبات تواجه فرق العمل الميداني لضمان وصول الخدمة بكفاءة.

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شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية معدات التدخل السريع المدفن الصحى بالخطارة أعمال النظافة العامة الحفاظ على المظهر الجمالى

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