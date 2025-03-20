الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مدينة الزقازيق يتفقد المركزالتكنولوجي لمتابعة الأعمال بملف التصالح

ابوالفتوح يتفقدالمركزالتكنولوجى
ابوالفتوح يتفقدالمركزالتكنولوجى لمتابعةالاعمال بملف التصالح

قام شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، محافظة الشرقية بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي برئاسة المركز وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والوقوف على مستوى إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.

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شرح مفصل من العاملين 

وخلال الجولة، تفقد رئيس المركز أقسام المركز المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين حول آلية سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين. وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجاتهم مشيرا إلى أنه تم إنجاز طلبات المواطنين بنسة 95% وجارى دراسة باقي الطلبات.

تطوير الخدمة المقدمة للمواطن 

أشاد رئيس المركز بجهود العاملين في المركز، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقومون به في تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر. مشددا على ضرورة استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات وتوفير التدريب اللازم للعاملين.

متابعة سير العمل 

 أكد رئيس المركز على أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار حرصه على متابعة سير العمل في جميع المرافق الخدمية بالمدينة، وذلك بهدف التأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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أهم المرافق الخدمية في الإدارة المحلية 

كما أكد على أن المركز التكنولوجي يعتبر من أهم المرافق الخدمية في المدينة، حيث يقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مثل خدمات التراخيص والتصاريح. مشيرا إلى أن المهندس حازم الأشمونس محافظ الشرقية شدد على أهمية متابعة النشاط الذي تقوم به المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز المحافظة.

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