الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتفقد المركز التكنولولوجي

ابو الفتوح تفقدالمركزالتكنولولوجى
ابو الفتوح تفقدالمركزالتكنولولوجى وصيانةالاعمدة بالزقازيق

قام شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بتفقد ومتابعة انتظام اعمال المركز التكنولوجي والمكاتب المرتبطة بإنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الملفات لخدمة وراحة المواطنين 

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كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة أعمال صيانة  وتركيب اعمدة إنارة جديدة وكشافات جديدة ومراجعة النزلات والتأمين عليها واشتملت اعمال اليوم طريق ام الزين وبنى عباد ودويدة   وياتى ذلك حرصا من الاجهزة التنفيذية على ارواح وسلامة المواطنين وراحتهم وذلك بالعمل على التحقق من كفاءة الإضاءة بالطرق العامة.

وقام بمتابعة اعمال النظافة العامة للطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات من جانبي الطرق المؤدية من والي المدينة لرفع كفائتها ولتحقيق السيولة المرورية بالمحاور المختلفه برئاسة المركز وللمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين.

و كلف رئيس مركز الزقازيق محمد مصطفى نائب رئيس المركز بالاشراف والمتابعة على اعمال النظافة العامة  التى إشتملت على مناطق  شارع موقف المنصورة و مسجد القدس وشارع الغشام وطلبة عويضة والرملية وحى المستشارين ومحيط شيبة النكارية وميدان لفظ الجلالة وامام وخلف مصنع الزيت والصابون واسفل واعلي كوبرى شرويدة والجامعة و  طريق الاحرار بالاضافة الى  منطقة المطاحن وـ مستشفى الصدر و  دوران المصطبة وامتداد الطريق الي العصلوجي و  التجنيد والصالة المغطاة وإمتداد الطريق الي قرية الغار وميدان الزراعة و  وامتداد طريق الشوبك  وطريق الزرقية وعزبة عبد اللطيف حسنين.

كما تواصلت اعمال النظافة العامة بطريق هرية الجديد والقديم و  امتداد الطريق الي مداخل الوحدات المحلية  العصلوجى وشيبة النكارية والزهراء وبيشة قايد  و بهنباي والشوبك وبني عامرو الزنكلون مازالت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق مستمره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وياتى ذلك بناء علي توجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ لشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء للارتقاء والنهوض بخدمات المراكز والمدن والمتابعة الشخصية من السادة رؤساء المراكز والمدن للأعمال بالمركز التكنولوجي بنطاق كل مركز على حدة.

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محافظة الشرقية شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تركيب اعمدة جديدة منابعة النظلفة العامة مخالفات البناء اعمال المركز التكنولوجى

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