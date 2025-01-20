الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلس مدينة الزقازيق يقود حملة مكثفة للنظافة وصيانة الإنارة بالشرقية

جهودمكثفةلاعمال النظاقةبمركزالزقايق
جهودمكثفةلاعمال النظاقةبمركزالزقايق محافظة الشرقية-فيتو

تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق  بمحافظة الشرقية اعمال النظافة العامة للطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات بالوحدات المحليه والقري التابعه لرئاسة المركز للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين.

رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتفقد المركز التكنولولوجي

صيانة كشافات الانارة وتركيب كشافات جديدة

كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأجهزة التنفيذية بإشراف رؤساء الوحدات على النظافة العامة بالوحدات المحلية وبقري الزنكلون وبهنباي و  شيبة النكارية والنخاس وشوبك بسطة وبردين وبيشة قايد والعصلوجى والطيبة تم اليوم اعمال صيانه كشافات الانارة وتركيب كشافات جديدة  

تمهيد جانبي الطريق ونظافة الطرق السريعة 

وشدد رئيس المدينة على تكثيف اعمال النظافه بكافة الطرق السريعة ومداخل المدينة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد جانبى الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي الحضارى للمدينة والعمل علي راحة الموطنين.ومازالت الأجهزة التنفيذيه برئاسة مركز ومدينة الزقازيق مستمره في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار تركيب الإنترلوك في شوارع الزقازيق بالشرقية

محافظ الشرقية 

تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى  محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة العامة للطرق ورفع كافة الاشغالات والتراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين للمحافظة علي بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

 

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