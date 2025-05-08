رئيس مدينة الزقازيق يتابع ملفات التصالح في مخالفات البناء

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية اليوم الخميس، وبرفقته أيمن عبد اللطيف سكرتير عام المركز وأحمد طنطاوي نائب رئيس المركز بتفقد ومتابعة انتظام أعمال المركز التكنولوجي وإداراته المرتبطة لإنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الملفات لخدمة وراحة المواطنين.

رئيس المركز يلتقى بالمواطنين اللقاء الاسبوعى

كما استقبل أبو الفتوح المواطنبن بعد انتهاء جولته فى مكتبه واستمع الى مطالبهم واعدا الجميع بالعمل على تحقيق مطالبهم طبقا للقانون . مؤكدا على ضرورة تذليل كافة العقبات أولا بأول وتبسيط إلإجراءات على المواطنين طبقا للقانون.

استمرار العمل على تحسين الخدمات

وأشار إلى أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية للدولة كما تواصل الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق استمرارها بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد أعمال النظافة ودهان الأرصفة

وقام رئيس المركز بجولة ميدانية صباح اليوم أيضا برفقة عمرو مصطفى نائب رئيس المركز لتفقد أعمال النظافة العامة ودهان الأرصفة للطرق المؤدية من وإلى المدينة والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات من الجانبين.

المظهر الحضارى لعاصمة المحافظة

وذلك لرفع كفاءة هذه الطرق حتى يتم تحقيق السيولة المرورية بالمحاور المختلفة برئاسة المركز وللمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة عاصمة المحافظة حرصا على سلامة وراحة المواطنين.

رفع كفاءة طرق وشوارع الزقازيق

جولة رئيس مركز ومدينة الزقازيق اشتملت على تفقد أعمال النظافة ودهان الارصفة ورفع التراكمات والمخلفات باستخدام المعدات والأدوات اللازمة لرفع كفاءة طريق الزقازيق العصلوجي، كما تفقد كافة محاور المدينة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

محافظ الشرقية

جاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء والنهوض بخدمات المراكز والمدن والمتابعة الشخصية من رؤساء المراكز والمدن للأعمال بالمركز التكنولوجي بنطاق كل مركز على حدة.

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