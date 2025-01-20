رئيس مدينة الزقازيق يتفقد أعمال التطوير بمقر المجلس

أجرى شعبان ابو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، جولة تفقدية داخل مقر المجلس حيث اطلع على سير أعمال التطوير الجارية بالمبنى والمدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ م طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة

قاعة الاجتماعات بديوان عام المجلس

وايضا قام بمتابعة اعمال التطوير بقاعة المؤتمرات والاجتماعات بديوان عام مجلس المدينة،حيث اطلع على سير العمل وأشاد بالجهود المبذولة وذلك لتقديم افضل الخدمات المتطورة مستقبلا للمواطنين.

توفير بيئة عمل نوعية متطورة

وأكد رئيس المركز على أهمية دقة وسرعة التنفيذ لهذه الأعمال وذلك لتحسين المظهر الحضاري للمجلس وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين ونقلة نوعية متطورة مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

المهندس حازم الاشمونى

وذلك تنفيذالتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الاعمال بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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