محكمة الجنايات تصدر حكما بالمؤبد على قاتل صديقه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة نجار بالسجن المؤبد وألزمته المصاريف الجنائية لإدانته بإنهاء حياة صديقه بنطاق مدينة العاشر من رمضان وسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية.

تفاصيل جريمة هزت مدينة العاشر من رمضان

وترجع أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من المستشفى باستقبال"خالد.ح.الـ"مقيم مدينة العاشر من رمضان(جثة هامدة) بعد نقله من مكان العثور عليه.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام.م"31 عاما (نجارموبيليا) ومقيم بمدينة العاشر من رمضان صديق المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

تمكنت القوات من ضبط المتهم وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات ثم أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهم بأن قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك على إثر مشادة نشبت بينهما حال سيرهما بالطريق العام قام المتهم خلالها بالتعدي على المجنى عليه بالضرب بأن ألقى عليه حجر أسمنتي استقر في رأسه وما أن سقط المجني عليه أرضا حتى عاجله المتهم بضربة أخرى في رأسه باستخدام الحجر ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك إزهاق روحه وقام بسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل العمد في قانون العقوبات

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

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