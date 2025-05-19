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صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة الرواني، قدميها باردة في حر الصيف

كيكة الرواني، فيتو
كيكة الرواني، فيتو

طريقة عمل كيكة الروانى، الروانى من أنواع الكيك الشرقي الشهيرة التى تقدم بالشربات وجوز الهند ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وعادة تقدم باردة وهى مناسبة للطقس الحار.

وطريقة عمل كيكة الروانى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، خاصة أنها اقتصادية ولذيذة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كيكة الروانى.

مكونات عمل كيكة الروانى:-

 للكيكة

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب سميد ناعم

½ كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ كوب زبادي

½ كوب جوز هند

للشربات

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا (اختياري)

طريقة عمل كيكة الروانى:-

  • في قدر على النار، ضعي الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر.
  • اتركي المزيج حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.
  • اتركيه يغلي لمدة 7 دقائق تقريبا، ثم أطفئي النار وأضيفي ماء الزهر إذا رغبتى فى ذلك، ودعيه يبرد تماما.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي.
  • أضيفي الزبادي وقلبي جيدا.
  • في وعاء آخر، اخلطي السميد، الدقيق، البيكينج بودر، وجوز الهند.
  • أضيفي الخليط الجاف إلى المزيج السائل وقلبي بلطف حتى يتجانس.
  • صبي المزيج في صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالسميد أو الدقيق.
  • اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج ويصبح وجهها ذهبيا.
  • فور إخراج الكيكة من الفرن، صبي الشربات البارد عليها وهي ساخنة.
  • اتركيها تبرد وتتشرب القطر، ثم قطعيها وقدميها.
طريقة عمل كيكة الروانى 
طريقة عمل كيكة الروانى 

ولعمل كيكة البرتقال 

مكونات عمل كيكة البرتقال:

3 بيضات

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب من عصير البرتقال الطازج

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور

 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

  • تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • في وعاء عميق، يُخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.
  • يضاف الزيت وعصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور ويخلط المزيج جيدا.
  • ينخل الدقيق مع البيكينج بودر والملح، ثم يضاف تدريجيًا إلى الخليط السائل مع التحريك بلطف حتى تتجانس المكونات.
  • يسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.
  • يخبز في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى يصبح لون الكيكة ذهبي ويخرج عود الأسنان نظيف عند غرزه في الكيكة.
  • تترك لتبرد قليلا قبل التقديم، ويمكن رش القليل من السكر البودرة على الوجه أو تقديمها كما هى.
  • يمكنك إضافة لمسة من صوص البرتقال على الوجه لزيادة النكهة.
  • احرصى على أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة لتحصل على أفضل نتيجة.
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