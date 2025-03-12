طريقة عمل كيكة الروانى حلوى لذيذة عقب الإفطار
طريقة عمل كيكة الروانى، كيكة الروانى من اشهر أنواع الكيك وهى حلوى شرقية تقدم بالسميد وجوز الهند وتسقة بالشربات ولها مذاق مميز.
وطريقة عمل كيكة الروانى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفى شهر رمضان المبارك يمكن تحضيرها للصائمين عقب الإفطار كطبق حلوى خفيف ومميز.
وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كيكة الروانى.
مكونات عمل كيكة الروانى:-
للكيكة
3 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب دقيق
1 كوب سميد
1/2 كوب زيت نباتي
1/2 كوب زبادي (لبن رائب)
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
للقطر (الشربات)
1 كوب سكر
1 كوب ماء
عصير نصف ليمونة
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة عمل كيكة الروانى:-
- نحضر الشربات اولا، في قدر على النار، أضيفي السكر والماء واتركيه حتى يغلي.
- أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الفانيليا ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تمامًا.
- ثم سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، وادهني صينية بالزيت ورشيها بالدقيق.
- في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط كريميًا.
- أضيفي الزيت والزبادي وامزجي جيدًا.
- أضيفي الدقيق، السميد، والبيكنج بودر تدريجيًا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- اسكبي الخليط في الصينية المجهزة، وضعيها في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
- بعد خروج الكيكة من الفرن، اسكبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة.
- اتركيها تبرد تمامًا، ثم زينيها بجوز الهند أو المكسرات حسب الرغبة.
- قطعيها وقدميها مع الشاي أو القهوة.
ولعمل الكيك العادى:-
مكونات عمل الكيك العادى:-
3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة
5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة
كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة
كيس فانيليا
كيس بيكينج بودر
2 كوب سكر
طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:
- نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
- ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
- ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينج بودر.
- ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
- ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
- ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
- وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
- مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
- بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
- يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
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