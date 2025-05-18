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خارج الحدود

المجر: لا ينبغي قبول أوكرانيا في الاتحاد لأنها الدولة الأكثر فسادا في أوروبا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال ‏وزير خارجية المجر اليوم الأحد: لا ينبغي قبول أوكرانيا في الاتحاد لأنها الدولة الأكثر فسادا في أوروبا.

وأضاف وزير خارجية المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل تهديدا لنا ويجب أن لا يتم.

 

وزراء دفاع 5 دول أوروبية يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن وزراء الدفاع في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا بحثوا سيناريوهات تطور الأحداث بعد وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا.

 

وزراء دفاع أوروبيون يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

وخلال مؤتمر صحفي في روما أكد كروسيتو أن "المباحثات سمحت لنا بالنظر بشكل أعمق في الخيارات المتاحة في حال وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو ما نأمله جميعا".

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي، أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا دعم أوكرانيا و"الجهود المباشرة لتحقيق السلام".

وتابع: "سنواصل تنسيق المساعدات المقدمة لأوكرانيا لتجنب التكرار وتعظيم تأثير المساعدات".

وعقد في العاصمة الإيطالية، اجتماع لوزراء الدفاع في بولندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

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المجر أوكرانيا أوروبا الاتحاد الاوروبي

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