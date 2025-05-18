ماذا لو ركز النائب دياب في الحزب وترك الرابطة والكرة لأصحابها؟!.. والسر وراء اجتماع الأندية مع الرابطة اليوم!!

لست من دراويش هذا أو ذاك، ولكن القلب يعتصر ألما على ما آلت إليه كرة القدم في مصر، ووصلت إلى غيابات الجُبِّ دون شفقة أو رحمة؛ نتيجة لأسباب كثيرة، يعرف العامة الكثير منها، ولكن السبب الحقيقي من وجهة نظري هو الواقع الذي جعل من مناصب كرة القدم مادة للوجاهة ليس أكثر..

يجرفني الحنين إلى أيام سالفة، كانت مصر في المقدمة من خلال مسئولين في كرة القدم قدروها حق قدرها، ولم يكن المنصب مجرد وجاهة اجتماعية.. تحضرني أسماء كثيرة في عالم كرة القدم وإعلام يضم قامات كبيرة، والآن……. !!!

استحضروا صورة النائب أحمد دياب، من خلال الشلة التي يعرفها المصريون، واخترعوا له منصب "رئيس الرابطة"، عبر انتخابات أشبه بالتعيين في أول عامين، ثم استقروا على أنه لاحاجة لوجع الدماغ، ويظل رئيسا للرابطة، والتي لانعرف أعضاءها بدون إجراءات ولا لوائح…!!

هل ظلمنا النائب دياب بمنصب رئيس الرابطة؟!

ربما يكون النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، نابها وذكيا في منصبه القيادي داخل حزب الأغلبية، ولديه رؤية ثاقبة فيما يتعلق بالسياسة وأمورها، ولكن ربما نكون قد ظلمناه بمنصب رئيس الرابطة الذي لا يجني من ورائه سوى الصداع ووجع الدماغ…

لا أخفي أنني يوما ما جمعني لقاء طويل مع النائب، وأكاد أجزم أنه رجل في منتهي الذوق والأخلاق الرفيعة، ولكني اندهشت من الأداء في عالم كرة القدم، وأنا على يقين أن هناك من يحرك من وراء ستار، لايريد للكرة المصرية الخير!!

أي اجتماع هذا الذي دعت إليه الرابطه اليوم.. عفوا الذي دعا إليه النائب.. باعتبار أن الرابطة على الورق فقط، ومازلت مُصِرًّا على أن وضعها غير شرعي؟!.. أي قرارات تلك التي تنوي الرابطة تمريرها على الأندية اليوم؟! هل فعلا هناك نية لإلغاء الهبوط؟! هل من حق الرابطة إصدار مثل هذا القرار؟!

واضح من المشهد أن الاجتماع هو إرباك للمشهد نفسه الذي لم يعد يسر عدوًّا ولا حبيبًا.

في أيام سالفة، كان على مائدة اتحاد الكرة، وحوش بقيادة سمير زاهر وهاني أبوريدة والسياجي وأحمد شاكر، والآن…..!!

أنصح النائب دياب أن يرتاح من هذا الصداع لأن الكرة في مصر لا يأتي من ورائها سوى الصداع، والتركيز في أمور الحزب التي نراها في غاية الأهمية، في مرحلة فارقة من عمر الوطن!!

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