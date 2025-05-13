محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف الطرق الداخلية بمركز ديرب نجم

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء، مع صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم انتظام سير أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بنطاق المركز، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق محافظة الشرقية.

خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية

أكد المحافظ، أننا جادون في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنيه تحتية سليمة والتيسير على حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية أمام السيارات وتقديم أفضل الخدمات.

التكلفة الاجمالية 46 مليون و571 ألف جنيه

فيما أوضح رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالطرق الداخلية بالمركز بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليون و581 ألف جنيهًا لرفع كفاءة الطرق الداخلية، مشيرًا إلى أنه جارى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الرصف بطريق ديرب نجم / جميزة بني عمرو بدءًا من النقطة الثابتة حتى قرية الصانية بطول 3 كم وعرض 8 متر بتكلفة 15 مليون و656 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 85%.

ربط جميزة بنى عمر بالصانية وبالصوينى

كما جارى تنفيذ أعمال الرصف بالمرحلة الثانية بطريق جميزة بني عمرو / الدبيجية عبارة عن رد الشيء لأصله وفرش طبقة من السن بطول 2.5كم وبعرض 8 م بتكلفة 8 مليون و886 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 70%،

تكلفة الطريق 22 مليون و57 ألف جنيه

وقد شملت الأعمال رصف الطريق لربط جميزة بني عمرو بالصانية وبالصويني حتى طريق ديرب نجم / السنبلاوين، وطريق ديرب السوق / صافور بطول 4.5 كم، وبتكلفة 22 مليون و57 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100٪ لربط قرى الوحدة المحلية بصافور بطريق ديرب نجم / السنبلاوين.

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