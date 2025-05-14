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وكيل الصحة بالشرقية يعفي مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو حماد من منصبه (صور)

وكيل صحة الشرقية،فيتو
وكيل صحة الشرقية،فيتو

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، خاصة خلال فترة النوبتجية والسهر المسائى لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي تقصير أو خلل إداري أو فني بما يضمن تحقيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

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مرورمسائي مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي

وفى هذا الصدد  قام  الدكتورهانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الشئون الصحية بالشرقية بالمرور المسائي المفاجئ على أقسام " الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وغرف الملاحظة بقسم الاستقبال، والصيدلية الموحدة، وقسم الأشعة، وقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب.

مرورمسائي مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي،فيتو
مرورمسائي مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي،فيتو

 بالإضافة إلى الأقسام الداخلية، والحضانات "بمستشفى أبوحماد المركزي، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمتابعة انتظام سيرالعمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفى أبوحماد المركزي.

مرورمسائي مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي،فيتو
مرورمسائي مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي،فيتو

غياب بعض الأطباء المكلفين بالسهر في قسم الاستقبال ونقص في  تطبيق إجراءات ومعايير مكافحة العدوى

وخلال زيارة جميعة المفاجئة لمستشفى أبوحماد المركزى تلاحظ وجود إزدحام من أهالى المرضى  داخل قسم الاستقبال والطوارئ وغياب بعض الأطباء المكلفين بالسهر في قسم الاستقبال ونقص في  تطبيق إجراءات ومعايير مكافحة العدوى مما دعى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى إتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لتنال رضاهم وتحقيق الإنضباط العام كالتالى ( إعفاء مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو حماد، ورئيس فريق مكافحة العدوى من مناصبهم القيادية والإشرافية، وخصم حافز الإشراف لفريق مكافحة العدوى بالمستشفى - إحالة المتغيبين عن فترة السهر والمقصرين للتحقيق بالشئون القانونية - تطبيق الشروط الجزائية على شركة الأمن المتعاقد معها).

مرورمسائي مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي،فيتو
مرورمسائي مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي،فيتو

وفي لفتة انسانية قام وكيل وزارة الصحة بإجراء جراحى بسيط  لطفل تواجد  بقسم الإستقبال مستخدما المستلزمات الطبية بالمستشفى.

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