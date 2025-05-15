وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، جولة بعدد من المشروعات بمحافظة الشرقية، استهلها بتفقد مشروع صرف صحي ميت جابر بمركز بلبيس ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب البرلمان عن المحافظة.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وفي مستهل الزيارة، أعرب وزير الإسكان عن سعادته بزيارته محافظة الشرقية، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ضمنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مؤكدًا سعي وزارة الإسكان لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين في إطار مسئوليتها ودورها الخدمي والارتقاء بمستوى الخدمات لتوفير جودة الحياة للمواطنين.

ورحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة وزير الإسكان للمحافظة لتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي ودفع عجلة العمل بها لسرعة دخولها الخدمة وتقديم مشروعات خدمية للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشائها حيث تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمحطة صرف صحي ميت جابر، وتابع آلية العمل بكافة المكونات من المحطات وخطوات معالجة مياه الصرف الصحي، ولوحات التحكم، واطمأن على كافة تفاصيل المكونات والمعمل الموجود بالمحطة، متابعًا آلية إجراءات التحاليل.

وخلال تفقدهما موقع المشروع، استمع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، إلى شرح من اللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن مشروع صرف صحي ميت جابر، والذي أوضح أن المشروع بتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه، ويشمل شبكة انحدار بطول ٧,٤٤٥ كم، ومحطة رفع، وخط طرد بطول 1 كم، ومحطة معالجة ميت جابر بطاقة 5 آلاف م3 / يوم لخدمة قرى (ميت جابر - السرايا - الزهرية)+ قرية بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة" مرحلة ثانية" ويقدر عدد المستفيدين بحوالي 25 ألف نسمة.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، الموقف التنفيذي للأعمال بقرية ميت جابر، حيث تم الانتهاء من شبكة الانحدار، ومحطة الرفع، وخط الطرد، ومحطة المعالجة وجار أعمال الاستلام الابتدائي، بجانب الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع صرف صحي قريتي السرايا والزهرية، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكة الانحدار ٩٥ %، ومحطة الرفع " الأعمال المدنية ٥٥% - الأعمال الكهروميكانيكية جارٍ أعمال الطرح"، وخط الطرد ٨٥٪.

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