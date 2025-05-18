الأحد 18 مايو 2025
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إطلاق قافلتين طبية وبيطرية بقرية ميت حمل في محافظة الشرقية

قافلتان طبية وبيطرية
قافلتان طبية وبيطرية بقرية ميت حمل ببلبيس محافظة الشرقية

تابع اللواء  أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية  اليوم أعمال القوافل الطبية البشرية بجميع التخصصات التى تتبع جامعة الزقازيق والقافلة الصحية البيطرية والتي نظمتها ادارة الطب البيطرى بمركز بلبيس محافظة الشرقية بمشاركة مؤسسة حياة كريمة

بيطري الشرقية: ضبط 535 عبوة دواء ولقاحات مجهولة المصدر

لجان توعوية شامله فى مختلف تخصصات الطب البشرى 

شملت  القافلة لجان  توعوية شاملة فى مختلف التخصصات كالباطنة وصدرو قلب وأطفال وجلدية وانف واذن وأورام الثدى وعظام وسيارة تنظيم الأسرة كما تابع القيام بقافلة بيطرية  و ندوة للإستشارات القانونية والتوعوية  بقرية ميت حمل التابعة للوحدة المحلية العدليه بمركز بلبيس بمقر المركز التعليمى المجانى بميت حمل أعلى مسجد عمر بن الخطاب شارك فيها  الدكتور عبدالله الشملى  مدير الادرة البيطرية بمركز بلبيس

  رش 300 ماشية وتجريع 220 راس ماشية 

تم خلال القافلة  البيطرية رش ٣٠٠ ماشية ودواب  لمكافحة الطفيليات الخارجية والتي تتسبب في  الهزال  والتى  تعتبر العامل الوسيط للكثير من الأمراض وتؤثر على العائد الاقتصادي للمربي  كما تم تجريع ٢٢٠ راس من الاغنام والماعز  لمكافحة الطفيليات الداخلية والتي تسبب هزال ومرض ونفوق الماشية وتضعف مقاومتها للأمراض

ندوة عن الامراض الوبائية وتاثيرها على الثروة الحيوانية 

واشار شاكر الى انه قد  تم عقد ندوة ولقاءات إرشادية لتوعية المواطنين بالأمراض الوبائية وخطورتها على الثروة الحيوانية والتي تسبب مرض نفوق الماشية واهمية الوقاية منها من خلال الاستجابة للحملات القومية للتحصين ضد هذه الأمراض ومنها الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع كما تم التعريف بالأمراض المشتركة 

الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان

وأوضح ان  منها مرض البروسيلا شديد الخطورة على الماشية والانسان والذي يسبب اجهاض الاناث ويؤثر على الخصوبة في الذكور ويسبب الحمى المتموجة ( مرض الحمى المالطية ) وكيفية الوقاية منها من خلال الاستجابة للجان الفحص والاختبار الدوري للماشية من قبل الطب البيطري لوقاية المواطنين والماشية من هذا المرض الخطير وتتواصل جهود الدولة ممثلة في الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وصحة وسلامه المواطنين

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توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ريس الجمهورية والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة توفير الخدمات الطبية البشرية  والبيطرية الى القرى الاكثر احتياجا والمناطق النائية لينعم كل مواطن على ارض الشرقية برعايته ورعاية مصلحته وتقديم خدمة يرضى عنها الجمهور الشرقاوى 

 

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مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية اعمال القوافل الطبية والبيطريه جامعة الزقازيق جميع التخصصات مشاركة حياة كريمة اللواء احمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس

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