إطلاق قافلتين طبية وبيطرية بقرية ميت حمل في محافظة الشرقية

تابع اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية اليوم أعمال القوافل الطبية البشرية بجميع التخصصات التى تتبع جامعة الزقازيق والقافلة الصحية البيطرية والتي نظمتها ادارة الطب البيطرى بمركز بلبيس محافظة الشرقية بمشاركة مؤسسة حياة كريمة

لجان توعوية شامله فى مختلف تخصصات الطب البشرى

شملت القافلة لجان توعوية شاملة فى مختلف التخصصات كالباطنة وصدرو قلب وأطفال وجلدية وانف واذن وأورام الثدى وعظام وسيارة تنظيم الأسرة كما تابع القيام بقافلة بيطرية و ندوة للإستشارات القانونية والتوعوية بقرية ميت حمل التابعة للوحدة المحلية العدليه بمركز بلبيس بمقر المركز التعليمى المجانى بميت حمل أعلى مسجد عمر بن الخطاب شارك فيها الدكتور عبدالله الشملى مدير الادرة البيطرية بمركز بلبيس

رش 300 ماشية وتجريع 220 راس ماشية

تم خلال القافلة البيطرية رش ٣٠٠ ماشية ودواب لمكافحة الطفيليات الخارجية والتي تتسبب في الهزال والتى تعتبر العامل الوسيط للكثير من الأمراض وتؤثر على العائد الاقتصادي للمربي كما تم تجريع ٢٢٠ راس من الاغنام والماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والتي تسبب هزال ومرض ونفوق الماشية وتضعف مقاومتها للأمراض

ندوة عن الامراض الوبائية وتاثيرها على الثروة الحيوانية

واشار شاكر الى انه قد تم عقد ندوة ولقاءات إرشادية لتوعية المواطنين بالأمراض الوبائية وخطورتها على الثروة الحيوانية والتي تسبب مرض نفوق الماشية واهمية الوقاية منها من خلال الاستجابة للحملات القومية للتحصين ضد هذه الأمراض ومنها الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع كما تم التعريف بالأمراض المشتركة

الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان

وأوضح ان منها مرض البروسيلا شديد الخطورة على الماشية والانسان والذي يسبب اجهاض الاناث ويؤثر على الخصوبة في الذكور ويسبب الحمى المتموجة ( مرض الحمى المالطية ) وكيفية الوقاية منها من خلال الاستجابة للجان الفحص والاختبار الدوري للماشية من قبل الطب البيطري لوقاية المواطنين والماشية من هذا المرض الخطير وتتواصل جهود الدولة ممثلة في الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وصحة وسلامه المواطنين

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ريس الجمهورية والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة توفير الخدمات الطبية البشرية والبيطرية الى القرى الاكثر احتياجا والمناطق النائية لينعم كل مواطن على ارض الشرقية برعايته ورعاية مصلحته وتقديم خدمة يرضى عنها الجمهور الشرقاوى

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